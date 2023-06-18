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    Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви

    18 Июня 2023, 23:52

    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Узнав о восстановлении храма в селе Мариновке Атбасарского района, акмолинские осужденные передали в дар церкви восемь икон размером с человеческий рост, изображающих восемь святых архангелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, священнослужители Атбасарской православной церкви иерей Евгений Шелободин и настоятель храма преподобного Сергея Радонежского протоиерей Михаил Галаган в наиболее значимые ​ православные праздники стараются посетить верующих заключенных. ​ ​Вот и на этот раз они пришли в колонию в канун праздника Святой троицы.

    «Греческий философ Сократ сказал, что в споре рождается истина. Только у нас не спор происходит при встрече с заключенными, а беседы, порой требующие конкретных примеров, подтверждений. Радует то, что эти люди не остаются безучастными, хотят разобраться, понять и познать истину», - отметил иерей.

    ​Осужденные, узнав о восстановлении храма, расположенного в селе Мариновке Атбасарского района, предложили свою помощь в реставрации купола. Также они передали церкви ​ восемь ​ икон размером с человеческий рост ​ с изображением ​ восьми святых архангелов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Религия Пенитенциарная система
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