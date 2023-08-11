Восемь граждан Индии задержали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Бурлинского района ЗКО задержали граждан Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В ходе проверки было установлено, что у 8 иностранцев из 12 истекли сроки пребывания без визы на территории РК.

В отношении 8 иностранцев был собран материал по статье 517 КобАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения и направлен в суд для привлечения к ответственности.

Задержанные прилетели в Казахстан на самолете в качестве туристов.