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    Восемь граждан Индии задержали в ЗКО

    11 Августа 2023, 22:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Бурлинского района ЗКО задержали граждан Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В ходе проверки было установлено, что у 8 иностранцев из 12 истекли сроки пребывания без визы на территории РК.

    В отношении 8 иностранцев был собран материал по статье 517 КобАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения и направлен в суд для привлечения к ответственности.

    Задержанные прилетели в Казахстан на самолете в качестве туристов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Туризм МВД РК мигранты
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