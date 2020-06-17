Восемь главных вопросов о коронавирусе сегодня - отвечает Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК ответило на самые важные и часто задаваемые вопросы о коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

1. Почему не кладут в стационар даже с положительным ПЦР?

- В стационар не кладут бессимптомных (нет никаких признаков) и с легкой степенью (температура до 38 градусов, покраснение, першение в горле, заложенность носа, небольшой кашель). Они наблюдаются врачами на дому. Для этого необходимо позвонить на 103 либо в свою поликлинику.

2. Кого кладут на стационарное лечение?

- Пациентов со средней и тяжелой степенью (температура выше 38 градусов, одышка, общее недомогание, пневмония) с положительным результатом ПЦР.

3. Что делать, если не приезжает «скорая помощь»?

- Позвонить на 103 и попросить переключить на контакт-центр, где врачи Вас проконсультируют.

4. Кому нужно сдавать тесты?

- Тесты нужно сдавать лишь при признаках ОРВИ (температура, кашель, першение, озноб, слабость, дискомфорт в легких, одышка) и близких контактах с зараженными людьми. Обращаться на 103 или 1406.

В день сдачи анализов за три часа до начала необходимо:

• отказаться от употребления любого вида еды и напитков;

• не чистить зубы и не полоскать полость рта.

На получение результатов теста может уйти от трех часов до 3-4 дней. Результаты можно узнать:

• позвонив по номерам телефонов, используемых при записи;

• по указанной при записи электронной почте;

• с помощью SMS-сообщения;

• в личном кабинете на сайте выбранной лаборатории.

5. Кому положены бесплатные ПЦР?

- Бесплатное тестирование предусмотрено для людей с симптомами ОРВИ/КВИ и близких контактов зараженных людей.

Чтобы пройти такой тест, пациенту необходимо обратиться к своему лечащему врачу, он выпишет направление.

Бесплатный ПЦР-скрининг делается в поликлиниках и в сети частных лабораторий КДЛ «Олимп».

Анализы на бесплатной основе могут сдать лишь определенные категории граждан, находящиеся в группе риска:

• безработные;

• малоимущие;

• члены многодетных семей;

• беременные женщины;

• люди с инвалидностью;

• пациенты при плановой госпитализации в стационар;

• пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

• спецконтингент, задействованный в противоэпидемических мероприятиях – сотрудники акиматов, волонтеры и активисты, патрульные;

• граждане, находящиеся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях;

• сотрудники дошкольных учреждений.

6. Могут ли отказать в госпитализации людям с симптомами и подтвержденным тестом на КВИ?

- Да, в случае легкого или бессимптомного течения заболевания. Они наблюдаются на дому. А также учитывается отсутствие дополнительных факторов (отсутствие поражений легких, хронических заболеваний, возраст и т. д.).

7. Помогают ли общие санитарные нормы (маски, перчатки, санитайзеры, дистанция)?

- Да, эти нормы должны соблюдаться в обязательном порядке!

8. Что делать в том случае, если больницы постоянно перенаправляют друг к другу? Где именно должен проходить лечение пациент, зараженный КВИ?

- Зараженные КВИ при наличии показаний получают лечение в инфекционном стационаре. Показания определяет врач поликлиники, к которой Вы прикреплены.