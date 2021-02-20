Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Восемь физкультурно-оздоровительных комплексов построят в этом году в Жамбылской области

    20 Февраля 2021, 16:49

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о развитии в регионе сфер туризма, культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла 32,2%. В этом году будут построены еще 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, проинформировал он.

    «Самое главное – не количество спортивных комплексов, а их эффективное использование. Будем следить за заполняемостью и режимом работы спортивных объектов. Двери спорткомплексов должны быть открыты для всех, кто ведет здоровый образ жизни», - отметил глава региона.

    В минувшем году не осталась без внимания и сфера культуры. В Байзакском и Жамбылском районах построено пять новых домов культуры и сельских клубов. Более 12 тысяч культурно-массовых мероприятий прошли в онлайн-формате.

    Повышена заработная плата на 35% 1,8 тысячи работников культуры. Более 1 тысячи работников спортивной сферы получили повышенную на 25% зарплату.

    Количество туристических объектов в регионе увеличилось с 37 до 65, туристических маршрутов - с 22 до 45. Этно-исторический комплекс «Тектурмас» стал местом притяжения гостей и жителей города, ведется второй этап реконструкции, который завершится в этом году.

    «Реализуется 8 инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы туризма, на сумму 10,7 миллиарда тенге. Будет создано 450 новых рабочих мест», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Вдоль автомобильных дорог республиканского значения в Жамбылской области построено 63 объекта придорожного сервиса, 35 из которых соответствуют требованиям Национального стандарта, отметили в пресс-службе главы региона.

    Напомним, отчетная встреча с населением акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева прошла в Таразе в онлайн-формате из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Туризм Культура Акимат Спорт Строительство 2020-Итоги года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка