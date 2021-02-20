Восемь физкультурно-оздоровительных комплексов построят в этом году в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о развитии в регионе сфер туризма, культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году введено в эксплуатацию 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортплощадки. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла 32,2%. В этом году будут построены еще 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, проинформировал он.

«Самое главное – не количество спортивных комплексов, а их эффективное использование. Будем следить за заполняемостью и режимом работы спортивных объектов. Двери спорткомплексов должны быть открыты для всех, кто ведет здоровый образ жизни», - отметил глава региона.

В минувшем году не осталась без внимания и сфера культуры. В Байзакском и Жамбылском районах построено пять новых домов культуры и сельских клубов. Более 12 тысяч культурно-массовых мероприятий прошли в онлайн-формате.

Повышена заработная плата на 35% 1,8 тысячи работников культуры. Более 1 тысячи работников спортивной сферы получили повышенную на 25% зарплату.

Количество туристических объектов в регионе увеличилось с 37 до 65, туристических маршрутов - с 22 до 45. Этно-исторический комплекс «Тектурмас» стал местом притяжения гостей и жителей города, ведется второй этап реконструкции, который завершится в этом году.

«Реализуется 8 инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы туризма, на сумму 10,7 миллиарда тенге. Будет создано 450 новых рабочих мест», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Вдоль автомобильных дорог республиканского значения в Жамбылской области построено 63 объекта придорожного сервиса, 35 из которых соответствуют требованиям Национального стандарта, отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, отчетная встреча с населением акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева прошла в Таразе в онлайн-формате из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса.