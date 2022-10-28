Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жетысуская область

    Восемь единиц техники для спасения людей приобретут в Жетысуской области

    28 Октября 2022, 22:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в рамках встречи с населением Жетысуской области рассказал о перспективах развития подразделений МЧС в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Первое – это оснащение пожарных подразделений. По области осуществляют защиту 19 подразделений. До 2025 года предусмотрено строительство четырех пожарных депо в Талдыкоргане и Текели, Коксуском и Алакольском районах. В рамках плана развития региона до 2026 года планируется проведение капитального ремонта 11 зданий, до 2025 года - приобретение системы оповещения и пожарной техники», - сказал министр.

    Юрий Ильин сообщил, что в области на вооружении имеется 123 единицы техники различного назначения. В текущем году планируется закуп 8 единиц техники для спасения людей, предупреждения и ликвидации ЧС.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин провел встречу с населением Жетысуской области и сообщил, что количество погибших при ЧС снизилось на 41% в области.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Безопасность Регионы Казахстана МЧС ДЧС Спасение Жетысуская область Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам