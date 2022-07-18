Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Восемьдесят три человека получили сроки за участие в январских событиях

    18 Июля 2022, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, сколько человек получили реальные сроки лишения свободы за участие в январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия

    представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, по данному делу широко применяется институт процессуального соглашения. В рамках этой процедуры в Актюбинской области в отношении троих подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор.

    «Согласно установленным обстоятельствам 5 января текущего года указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности. В результате работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб. Судом они приговорены к различным мерам наказания», - отметил представитель генпрокуратуры.

    «В другом случае, в Алматинской области к условным срокам наказания осуждены пять активных участников массовых беспорядков в городе Талдыкоргане, с которыми также заключены процессуальные соглашения», - добавил Е. Килымжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Судебный процесс Аэропорт ЧП-2022 Алматинская трагедия Актобе Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Новый аэропорт планируют построить в Атырау
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков