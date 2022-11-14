Восемь человек умерло от передозировки наркотиков в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области от инъекционной передозировки в этом году умерло восемь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области спрос на наркотики, предложение, производство и оборот наркотиков оказывают огромное влияние на здоровье людей. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост умерших лиц от передозировки на 25%. Если в прошлом году от инъекционной передозировки наркотиков умерло шесть, то в этом году - восемь актюбинцев», - сообщил помощник прокурора Актюбинской области Оркен Ещанов.

На сегодня на наркологическом учете в Актюбинской области состоят 1786 лиц, из них 117 женщин, двое несовершеннолетних детей.

В этом году зарегистрировано всего 306 (227 - в 2021 году) уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, что на 34,8% больше, чем в прошлом году. Из них в суд направлено 148 уголовных дел.

В 12 случаях пропаганда наркотиков осуществлялась путем изображения на стенах жилых домов адресов Telegram-каналов. В связи с этим полицейские усилили работу по предупреждению и пресечению фактов распространения в интернете рекламных сайтов, граффити и логинов мессенджеров, надписей для выявления лиц, занимающихся торговлей наркотиками. По городу удалено более 20 таких надписей на стенах.



