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    Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области

    25 Апреля 2023, 22:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 18:00 часов на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    В результате оперативных действий прибывших на место спасателей из соседней квартиры были спасены 8 человек, в том числе ребенок.

    В тушении пожара были задействованы 5 спасателей личного состава и пожарная техника.

    По прибытию к месту вызова прибыли пожарные, выяснилось, что в жилом доме горит гостиная. Жертв и пострадавших нет.

    Пожар был потушен в 18:28 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.

    Причина пожара в том, что домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра.

    ДЧС Актюбинской области напомнило о соблюдении правил пожарной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Происшествия МЧС Пожар Спасение
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