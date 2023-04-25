Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 18:00 часов на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В результате оперативных действий прибывших на место спасателей из соседней квартиры были спасены 8 человек, в том числе ребенок.

В тушении пожара были задействованы 5 спасателей личного состава и пожарная техника.

По прибытию к месту вызова прибыли пожарные, выяснилось, что в жилом доме горит гостиная. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был потушен в 18:28 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Причина пожара в том, что домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра.

ДЧС Актюбинской области напомнило о соблюдении правил пожарной безопасности.



