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Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

31 Декабря 2021 09:55
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Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 29 декабря в Казахстане зарегистрировано восемь умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

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По информации Минздрава, за 29 декабря зарегистрировано семь летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и один смертельный случай при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). Опубликованы также данные по регионам.


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#Коронавирус в РК  
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