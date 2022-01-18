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Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
18 Января 2022 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, по данным на 16 января, в Казахстане зарегистрировано шесть умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и два летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Опубликованы также данные по регионам.
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