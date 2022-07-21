Восемь человек рейса American Airlines получили травмы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Восемь человек госпитализировали после турбулентности во время рейса воздушного судна компании American Airlines из города Тампа штата Флориды в город Нэшвилл штата Теннесси. Борт перенаправили в штат Алабама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Компания American Airlines сообщила, что несмотря на неожиданную турбулентность самолет благополучно приземлился в американском городе Бирмингем. Авиакомпания подтвердила, что две стюардессы и шесть пассажиров госпитализированы для дальнейшего обследования в больнице.

Дополнительной информации о состоянии здоровья пострадавших и причинах получения травм не сообщается. На борту Embraer E175 находились 52 пассажира, два пилота и две стюардессы.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте заявили о рассмотрении вопроса проведения расследования инцидента.





Фото: cbsnews.com



