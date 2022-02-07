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    Восемь человек пострадали при обрушении навеса на курорте в Турции

    7 Февраля 2022, 00:36

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. Пострадали восемь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu Agency.

    Пострадавших из-под завалов и снега извлекли полицейские, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики.

    Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.

    Горнолыжный центр Саклыкент расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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