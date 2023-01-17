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    Восемь человек получили ранения на празднике в США

    17 Января 2023, 15:51

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Восемь человек получили ранения во время стрельбы на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в американском штате Флорида, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации CNN, инцидент произошел днем 16 января в парке Илус Эллис города Форт-Пирс, где находились более тысячи человек, в том числе дети.

    По данным полиции, стрельба произошла после разногласия между двумя группами отдыхающих. По меньшей мере четверо человек получили ранения в ходе драки, последовавшей за стрельбой.

    В результате восемь взрослых пострадавших были доставлены в больницу, один из которых находился в критическом состоянии.

    В парке царил массовый хаос, люди прятались за различными сооружениями и машинами, что усложняло прибывшей полиции определить виновников и жертв перестрелки.

    По предварительным оценкам правоохранительных органов, стрелявших было несколько. В настоящее время ведется расследование, изучается место происшествия, проверяются несколько версий и опрашиваются свидетели преступления.

    День Мартина Лютера Кинга посвящен борцу за права афроамериканцев, является федеральным праздником и объявлен государственным выходным днем, олицетворяет мир и равенство в США.

    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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