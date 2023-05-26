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    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО

    26 Мая 2023, 01:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувший год 41 человек пострадал на производстве, из них восемь погибли. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, из всех пострадавших 61% работали в частных предприятиях и организациях, 29% – государственных, остальные – на предприятиях, находящихся в собственности иностранных юридических лиц. Почти каждый третий – неквалифицированный рабочий. Наибольшее число пострадавших - девять человек - приходится на работников, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

    Основными причинами травматизма на производстве стали грубая неосторожность, нарушение правил дорожного движения и неудовлетворительная организация производства работ.

    В результате падения получили травмы 12 человек. В связи с травматизмом на производстве закрытые переломы - у 16 североказахстанцев, травмы от сотрясений и травмы внутренних органов – у 12, другие переломы (с вывихом, со смещением) получили восемь человек, открытые переломы - пять.

    Материальные выплаты по несчастным случаям составили 15,1 млн тенге, из которых 6,8 млн тенге – единовременное пособие.

    В сравнении с 2021-м годом общее число пострадавших на производстве снизилось на 4,6%. Но при этом количество погибших и получивших травмы тяжелой степени возросло.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
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