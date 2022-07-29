Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Проливные дожди вызвали одно из самых сильных наводнений в штате Кентукки, по меньшей мере восемь человек погибли и большое количество людей считаются пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Губернатор штата Энди Бешир сообщил, что в настоящее время наблюдается одно из самых страшных и разрушительных наводнений в истории Кентукки. Число погибших возросло до 8 человек, ожидаются новые человеческие жертвы. Огромному количеству людей пришлось покинуть свои дома, сотни объектов недвижимости разрушены. Осуществлена эвакуация по воздуху около 30 человек в безопасные места. Три парка, здание суда и школы в регионе были открыты в качестве убежищ для эвакуированных и перемещенных лиц.

В наиболее пострадавшие районы направлены солдаты Национальной гвардии.

Спасательные службы сообщили, что паводковые воды размыли дороги и мосты, разрушили фундаменты домов.

Более 31 тыс. жителей в восточном Кентукки, Западной Вирджинии и Вирджинии остались без электричества из-за наводнения и оползней в горных районах.

В четверг Э. Бешир проинформировал, что попросил президента США Джо Байдена о федеральной помощи, добавив, что «нанесенный ущерб огромен, и восстановление потребует долгосрочных усилий».





Фото: cbsnews.com