Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки

    29 Июля 2022 13:11

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Проливные дожди вызвали одно из самых сильных наводнений в штате Кентукки, по меньшей мере восемь человек погибли и большое количество людей считаются пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Губернатор штата Энди Бешир сообщил, что в настоящее время наблюдается одно из самых страшных и разрушительных наводнений в истории Кентукки. Число погибших возросло до 8 человек, ожидаются новые человеческие жертвы. Огромному количеству людей пришлось покинуть свои дома, сотни объектов недвижимости разрушены. Осуществлена эвакуация по воздуху около 30 человек в безопасные места. Три парка, здание суда и школы в регионе были открыты в качестве убежищ для эвакуированных и перемещенных лиц.

    В наиболее пострадавшие районы направлены солдаты Национальной гвардии.

    Спасательные службы сообщили, что паводковые воды размыли дороги и мосты, разрушили фундаменты домов.

    Более 31 тыс. жителей в восточном Кентукки, Западной Вирджинии и Вирджинии остались без электричества из-за наводнения и оползней в горных районах.

    В четверг Э. Бешир проинформировал, что попросил президента США Джо Байдена о федеральной помощи, добавив, что «нанесенный ущерб огромен, и восстановление потребует долгосрочных усилий».


    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #США #Общество #Мировые новости #Наводнение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сторонникам движения ас-Садра приказано покинуть зал заседаний парламента Ирака
    Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
    Жара в штате Вашингтон: погибли шесть человек
    Микроавтобус попал в ДТП на юге Египта: погибли 17 человек
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы