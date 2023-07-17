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    Восемь человек погибли в ДТП на северо-западе Китая

    17 Июля 2023, 21:37

    ЛАНЬЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Восемь человек погибли и еще шестеро получили серьезные ранения в результате столкновения пяти легковых автомобилей и трех грузовиков на скоростной автомагистрали в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в понедельник, сообщили местные власти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    ДТП произошло около 11:15 на участке скоростной автомагистрали в уезде Шаньдань города Чжанъе, сообщили в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям.

    Все пострадавшие были срочно доставлены в ближайшие больницы для получения медицинской помощи.

    Спасательная операция на месте происшествия завершилась, и проводится расследование причин ДТП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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