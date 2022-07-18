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    Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска

    18 Июля 2022, 07:25

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 18 июля в 2:45 на объездном шоссе в Уральске, напротив АЗС VenOil, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Как сообщил на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопекин, столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).

    «Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada. В результате ДТП на месте погибли пять человек, ещё трое госпитализированы», - сказал капитан Недопекин.

    Позже стало известно, что, не приходя в сознание, в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет.

    На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии.

    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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