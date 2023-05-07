Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в США

    7 Мая 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 человек погибли и как минимум 7 были ранены при стрельбе в торговом центре в городе Аллен. Нападавшего застрелила полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    В городе Аллен в американском штате Техас произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets. Согласно данным полиции, в результате инцидента 8 человек погибли и не менее 7 получили ранения.

    Нападавший, который по мнению властей, действовал в одиночку, был застрелен оказавшимся на месте происшествия полицейским, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Аллена Брайан Харви.

    Начальник пожарной службы города Джонатан Бойд, выступая на этой же пресс-конференции, рассказал, что его ведомство доставило по меньшей мере 9 пострадавших с огнестрельными ранениями в местные больницы. Двое из них позднее скончались.

    Ранее в медцентре Атланты мужчина открыл стрельбу из-за отказа в лекарстве. В результате стрельбы погиб человек, еще четверо в критическом состоянии в больнице.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина в США выстрелил в подростков, игравших в прятки на территории его дома
    Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах журналистки
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    США заинтересованы в экономическом сотрудничестве со странами Центральной Азии
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров