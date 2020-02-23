Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Восемь человек погибли от коронавируса в Иране

    23 Февраля 2020, 21:10

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло восьми человек, выявлены 15 новых случаев заражения болезнью. Об этом сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 23 февраля составляет 43 человека.

    «Из 15 новых случаев заражения коронавирусом семь зафиксированы в городе Кум, четыре в Тегеране, два в Гиляне, олин в провинции Маркази и один в Тонкабон», - сообщил Джаханпур.

    Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

    Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2463, число инфицированных превысило 78 000.

    Автор:

    Иран Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге