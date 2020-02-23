Восемь человек погибли от коронавируса в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло восьми человек, выявлены 15 новых случаев заражения болезнью. Об этом сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 23 февраля составляет 43 человека.

«Из 15 новых случаев заражения коронавирусом семь зафиксированы в городе Кум, четыре в Тегеране, два в Гиляне, олин в провинции Маркази и один в Тонкабон», - сообщил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2463, число инфицированных превысило 78 000.