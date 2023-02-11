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    Восемь человек арестовали в Турции из-за строительных дефектов в зданиях, обрушившихся при землетрясении

    11 Февраля 2023, 17:10

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Восемь человек арестовали в турецкой провинции Шанлыурфа из-за строительных дефектов, которые обнаружили в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Habertürk.

    Как сообщалось ранее, главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны.

    По информации агентства «Анадолу», в провинциях, пострадавших от землетрясений, будут созданы отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 20 тысяч, пострадали свыше 80 тысяч жителей.

    Фото с сайта Анадолу

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение Землетрясение в Турции
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