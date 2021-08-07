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    Восемь бронзовых медалей: Казахстан завершил Олимпиаду-2020

    7 Августа 2021, 18:41

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ».

    Казахстан завоевал в Токио восемь бронзовых медалей и находится на момент публикации на 82-м месте в медальном зачете.

    Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло , дзюдоист Елдос Сметов , боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец-вольник Нурислам Санаев, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева.

    ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020: 1. Китай — 38-31-18 2. США — 36-39-33 3. Япония — 27-12-17 4. Россия — 20-26-23 5. Великобритания — 20-21-22 6. Австралия — 17-7-22 7. Германия — 10-11-16 8. Нидерланды — 10-11-12 9. Италия — 10-10-19 10. Франция — 9-12-11

    Фото: Владислав Семенов, НОК РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Япония
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