Восемь астанчан купили через Интернет «фейковые» шубы и драгоценности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичного ДВД задержана 25-летняя карагандинка, которая обманула пользовательниц Instagram на миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акима Астаны.

«25-летняя безработная жительница Караганды размещала в Instagram фейковые аккаунты о продаже дорогих шуб и золотых изделий по привлекательной цене. Мошенница переписку с клиентами вела исключительно через WhatsApp, для того чтобы ее не опознали по голосу. Кроме того, женщина использовала банковские карточки подставных лиц, после того как потерпевшие производили оплату, блокировала номера, удаляла аккаунты, выключала мобильные телефоны.

Основные денежные средства от потерпевших злоумышленница получала посредством Qiwi-кошельков. Таким образом аферистке удалось обмануть восьмерых жителей Астаны на общую сумму один миллион тенге. В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование», - рассказали в ДВД.

С 15 по 17 октября полицейские Астаны провели профилактическое мероприятие «Anti-fraud», направленное на пресечение, предупреждение и раскрытие уголовных правонарушений в сфере информационных технологий. Было выявлено и раскрыто 20 уголовных правонарушений. Основная часть - интернет-мошенничество.

Правоохранители рекомендуют интернет-покупателям пользоваться услугами проверенных интернет-поставщиков, оплату производить только после доставки и получения товара. При посещении сайта проверить работу формы для обратной связи или отзывов. Попробовать оставить свой комментарий или отзыв, необязательно негативный. Он должен опубликоваться и быть виден другим пользователям, а также не должен быть удален администратором.

«Постарайтесь получить от продавца фото товара с разных ракурсов, либо осуществить видеозвонок. Если продавец какими-либо оговорками отказывается это сделать, это признак недобросовестного продавца», - предупредили в ДВД.

И, самое главное, по словам полицейских, ни в коем случае не стоит передавать посторонним лицам личные персональные данные, номера банковских карт, счетов, коды доступа и пин-коды.