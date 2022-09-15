Восьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании секретариата Cъезда также были рассмотрены сроки проведения следующего - VIII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было предложено провести его в 2025 году в столице Казахстана. Соответствующее предложение включено в декларацию», - сказал во время церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что во время VII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий будет принята итоговая декларация.

Специальный представитель англиканской церкви на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда.

14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».



