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    Восьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году

    15 Сентября 2022, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На заседании секретариата Cъезда также были рассмотрены сроки проведения следующего - VIII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было предложено провести его в 2025 году в столице Казахстана. Соответствующее предложение включено в декларацию», - сказал во время церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что во время VII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий будет принята итоговая декларация.

    Специальный представитель англиканской церкви на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда.

    14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Съезд лидеров мировых религий Международная деятельность РК
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