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    Восьмой раунд переговоров по ядерной программе Ирана возобновится в Вене

    7 Февраля 2022, 18:43

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После небольшого перерыва во вторник возобновится 8-й раунд переговоров в городе Вене в рамках обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Европейская служба внешних действий, после консультаций с правительствами своих стран участники переговоров продолжат обсуждение перспектив возможного возвращения США в СВПД и пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.

    В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили «ядерную сделку» – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

    В мае 2018 года США вышли из соглашения. 27 декабря 2021 года в столице Австрии стартовал восьмой раунд переговоров по «иранской ядерной программе».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Иран Европа
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