Восьмой акселератор Astana Hub: стартапы увеличили свои продажи на 73 млн тенге и создали 139 рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупнейший технопарк Центральной Азии Astana Hub подвел итоги восьмого потока акселерации стартапов на Demo Day 24 октября, передает МИА «Казинформ».

14 команд-финалистов презентовали свои проекты представителям крупных корпораций и венчурных фондов, казахстанским и зарубежным инвесторам. Это проекты в области автоматизации бизнес-процессов, маркетплейсов, разработки игр, образования, недвижимости, медицинских технологий и «умных» городов.

За три месяца участия в программе акселерации Astana Hub участники увеличили свои продажи на 73 миллиона тенге и создали 139 новых рабочих мест. Demo Day, как и сам акселератор, проходил онлайн. Презентацию лучших стартапов желающие могли наблюдать из любого уголка мира, технопарк организовал трансляцию мероприятия на своей официальной странице в YouTube.

Список проектов, которые прошли отбор на Demo Day:

SUPERMOMSCLUB - социальная сеть для женщин, которые планируют беременность, беременны или уже родили. Приложение содержит «умные» модули для правильного ведения беременности, более 150 полезных статей и лечебные профилактические мероприятия.

SMART PARKING - система администрирования парковочного пространства с помощью технологий распознавания номеров. Сервис интегрирован с онлайн платежными системами.

GIS ANALYTICS - разработчики решений в области геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли.

E-KNOT - электронная площадка для обеспечения цифрового взаимодействия собственников общего имущества.

AURAPOS.KZ - автоматизация бизнес-процессов кафе/ресторанов (принятие заказов на телефон, электронное меню, расчет закупа продуктов и учет товаров на складе).

JUNGLE TOWN - детская мобильная игра, доступна в Play Market и Apple Store.

AD ASTRA - образовательная платформа (английский, математика).

CVETOGIS.KZ – онлайн-маркет заказа цветов и подарков с доставкой от магазинов-партнеров.

FLOW SYSTEM - сервис по автоматизации работы с клиентской базой через WhatsApp c помощью интеграции с Yclients CRM, amoCRM.

GENIUS - образовательная платформа для детей.

UNIONCLICK - маркетинговая платформа для МСБ.

SMART BAZAR - маркетплейс продуктов питания и др.

INTEC GROUP - мобильный наручный браслет, который измеряет показатели здоровья человека.

Alpha education - образовательная платформа, которая помогает учебным организациям и специалистам различных отраслей создавать курсы для интерактивного образовательного процесса.



