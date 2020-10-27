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    Восьмой акселератор Astana Hub: стартапы увеличили свои продажи на 73 млн тенге и создали 139 рабочих мест

    27 Октября 2020, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупнейший технопарк Центральной Азии Astana Hub подвел итоги восьмого потока акселерации стартапов на Demo Day 24 октября, передает МИА «Казинформ».

    14 команд-финалистов презентовали свои проекты представителям крупных корпораций и венчурных фондов, казахстанским и зарубежным инвесторам. Это проекты в области автоматизации бизнес-процессов, маркетплейсов, разработки игр, образования, недвижимости, медицинских технологий и «умных» городов.

    За три месяца участия в программе акселерации Astana Hub участники увеличили свои продажи на 73 миллиона тенге и создали 139 новых рабочих мест. Demo Day, как и сам акселератор, проходил онлайн. Презентацию лучших стартапов желающие могли наблюдать из любого уголка мира, технопарк организовал трансляцию мероприятия на своей официальной странице в YouTube.

    Список проектов, которые прошли отбор на Demo Day:

    SUPERMOMSCLUB - социальная сеть для женщин, которые планируют беременность, беременны или уже родили. Приложение содержит «умные» модули для правильного ведения беременности, более 150 полезных статей и лечебные профилактические мероприятия.

    SMART PARKING - система администрирования парковочного пространства с помощью технологий распознавания номеров. Сервис интегрирован с онлайн платежными системами.

    GIS ANALYTICS - разработчики решений в области геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли.

    E-KNOT - электронная площадка для обеспечения цифрового взаимодействия собственников общего имущества.

    AURAPOS.KZ - автоматизация бизнес-процессов кафе/ресторанов (принятие заказов на телефон, электронное меню, расчет закупа продуктов и учет товаров на складе).

    JUNGLE TOWN - детская мобильная игра, доступна в Play Market и Apple Store.

    AD ASTRA - образовательная платформа (английский, математика).

    CVETOGIS.KZ – онлайн-маркет заказа цветов и подарков с доставкой от магазинов-партнеров.

    FLOW SYSTEM - сервис по автоматизации работы с клиентской базой через WhatsApp c помощью интеграции с Yclients CRM, amoCRM.

    GENIUS - образовательная платформа для детей.

    UNIONCLICK - маркетинговая платформа для МСБ.

    SMART BAZAR - маркетплейс продуктов питания и др.

    INTEC GROUP - мобильный наручный браслет, который измеряет показатели здоровья человека.

    Alpha education - образовательная платформа, которая помогает учебным организациям и специалистам различных отраслей создавать курсы для интерактивного образовательного процесса.


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    Наука Цифровой Казахстан
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