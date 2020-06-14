Восьмилетняя девочка утонула в озере в ВКО

УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане утонул 8-летний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что накануне к спасателям обратились за помощью в поисках ребенка, который потерялся на озере Дубыголинское Уланского района. Первыми приступили к поисковым работам прибывшие на место пожарные села Таврическое. Они прочесывали скальную, прибрежную часть озера, а затем к поискам приступили водолазы оперативно спасательного отряда Усть-Каменногорска.

«Девочку, 2012 года рождения, нашли утонувшей в пяти метрах от берега на глубине трех метров. Трагический случай произошел по причине, на которую постоянно обращают внимание спасатели – дети, оставленные без присмотра родителей. В этом году это первый случай гибели ребенка на воде в области», - отметили в департаменте.

Спасатели просят родителей соблюдать элементарные правила безопасного отдыха у воды, которые позволят избежать трагических случаев.





Фото: ДЧС ВКО