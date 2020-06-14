+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 30 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восьмилетняя девочка утонула в озере в ВКО

14 Июня 2020 13:31
Поделиться:
Восьмилетняя девочка утонула в озере в ВКО

УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане утонул 8-летний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
Пожар в квартире в Кокшетау: один ребенок скончался, двое детей – в тяжелом состоянии
У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: 61 человек погиб Число погибших в результате взрыва автоцистерны в Китае достигло 19 человек В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины

В ДЧС ВКО сообщили, что накануне к спасателям обратились за помощью в поисках ребенка, который потерялся на озере Дубыголинское Уланского района. Первыми приступили к поисковым работам прибывшие на место пожарные села Таврическое. Они прочесывали скальную, прибрежную часть озера, а затем к поискам приступили водолазы оперативно спасательного отряда Усть-Каменногорска.

«Девочку, 2012 года рождения, нашли утонувшей в пяти метрах от берега на глубине трех метров. Трагический случай произошел по причине, на которую постоянно обращают внимание спасатели – дети, оставленные без присмотра родителей. В этом году это первый случай гибели ребенка на воде в области», - отметили в департаменте.

Спасатели просят родителей соблюдать элементарные правила безопасного отдыха у воды, которые позволят избежать трагических случаев.


Фото: ДЧС ВКО


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив