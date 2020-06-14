Восьмилетняя девочка утонула в озере в ВКО
УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане утонул 8-летний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС ВКО сообщили, что накануне к спасателям обратились за помощью в поисках ребенка, который потерялся на озере Дубыголинское Уланского района. Первыми приступили к поисковым работам прибывшие на место пожарные села Таврическое. Они прочесывали скальную, прибрежную часть озера, а затем к поискам приступили водолазы оперативно спасательного отряда Усть-Каменногорска.
«Девочку, 2012 года рождения, нашли утонувшей в пяти метрах от берега на глубине трех метров. Трагический случай произошел по причине, на которую постоянно обращают внимание спасатели – дети, оставленные без присмотра родителей. В этом году это первый случай гибели ребенка на воде в области», - отметили в департаменте.
Спасатели просят родителей соблюдать элементарные правила безопасного отдыха у воды, которые позволят избежать трагических случаев.
Фото: ДЧС ВКО
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