Восьмилетняя девочка погибла под колесами автомобиля в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Восьмилетнюю девочку сбил насмерть водитель в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

«18 октября текущего года в 18:33 часов 22-летний водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», - сообщили в департаменте полиции Абайской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.

Фото: polisia.kz