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    Восьмилетняя девочка погибла под колесами автомобиля в Семее

    18 Октября 2022, 23:16

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Восьмилетнюю девочку сбил насмерть водитель в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    «18 октября текущего года в 18:33 часов 22-летний водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», - сообщили в департаменте полиции Абайской области.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ДТП Происшествия Абайская область
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