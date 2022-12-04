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    Восьмилетний школьник спас двух тонущих детей в Атырау

    4 Декабря 2022, 13:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 8-летний школьник спас двоих тонущих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8-летний школьник Динмухаммед Жанбырбай совершил настоящий подвиг. Тонкий лед на реке Урал создает опасность для жителей, которые не соблюдают требования безопасности. Двое несовершеннолетних 2008 г.р. и 2013 г. р. играли на льду около моста в районе Жумыскер, когда внезапно лед треснул и дети оказались в воде»,- рассказали в пресс-службе ДП области.

    Динмухаммед без колебаний, рискуя своей жизнью, помог тонущим выбраться из ледяной воды.

    «Когда я увидел, что происходит, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби во льду и помог им выбраться на лед. Я сделал все, что мог, чтобы спасти их»,- говорит 8-летний Динмухаммед.

    Позже прибывшие на место полицейские оказали помощь детям и благополучно передали их родителям.

    «Хочу выразить особую благодарность Динмухаммеду за отважный поступок и чувство сострадания, которые спасли моего ребенка от смерти. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы не он?! За такую храбрость он заслуживает огромного уважения. Я также выражаю огромную благодарность его родителям, воспитавшим храброго и достойного сына. Главное - расти здоровым», - говорит мама 9 -летнего мальчика, оказавшегося в воде.

    Департамент полиции Атырауской области предупреждает об опасности передвижения по тонкому льду.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Атырау
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