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    Восьмилетний ребенок выпрыгнул из окна пятого этажа в Текели

    26 Апреля 2023, 15:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Текели восьмилетний мальчик, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Жетысуской области сообщили, что инцидент произошёл 25 апреля в 12:20 .

    «Мальчик, 2015 года рождения, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет в виде парашюта. В данный момент состояние ребёнка стабильное, он находится в областной больнице города Талдыкоргана с диагнозом «ушиб спины». Как выяснилось позже, посадку на землю мальчика облегчили ветки деревьев», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    ДЧС области призывает граждан не оставлять детей без присмотра взрослых, а также устанавливать специальные защитные устройства на окна.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Жетысуская область
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