Восьмилетний ребенок выпрыгнул из окна пятого этажа в Текели

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Текели восьмилетний мальчик, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Жетысуской области сообщили, что инцидент произошёл 25 апреля в 12:20 .

«Мальчик, 2015 года рождения, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет в виде парашюта. В данный момент состояние ребёнка стабильное, он находится в областной больнице города Талдыкоргана с диагнозом «ушиб спины». Как выяснилось позже, посадку на землю мальчика облегчили ветки деревьев», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

ДЧС области призывает граждан не оставлять детей без присмотра взрослых, а также устанавливать специальные защитные устройства на окна.



