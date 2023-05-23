Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Восьмилетний ребенок погиб после наезда авто в Актобе

    23 Мая 2023, 20:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 8-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    ДТП произошло 22 мая. В пригородном поселке «Жана Коныс» водитель автомашины Honda на пешеходном переходе допустил наезд на 8-летнего мальчика.

    «В результате ДТП несовершеннолетний скончался в больнице», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.

    По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД РК.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    ДТП Происшествия Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе
    Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить
    В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
    Казахский драмтеатр построят в Актобе
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз