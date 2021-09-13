Восьмилетнего школьника сбили насмерть в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель насмерть сбил школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 10 сентября около 18:10 в Илийском районе.

«23-летний водитель автомашины «Toyota», двигаясь по автодороге «Косозен-Шелекемер» в северном направлении, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека)», - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.