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    16:26, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Восьмилетнего школьника сбили насмерть в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель насмерть сбил школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 10 сентября около 18:10 в Илийском районе.

    «23-летний водитель автомашины «Toyota», двигаясь по автодороге «Косозен-Шелекемер» в северном направлении, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 8-летний пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека)», - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
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