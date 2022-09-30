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    Вопросы защиты прав лиц без гражданства и беженцев обсудили в Сенате Парламента РК

    30 Сентября 2022, 09:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров провел встречу с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ) Хансом Шоддером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламенте Республики Казахстан.

    В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и перспективные направления взаимодействия Казахстана и УВКБ в области защиты прав беженцев, лиц, ищущих убежище, и дальнейшего предотвращения безгражданства.

    «В Казахстане ведется системная работа по сокращению числа лиц без гражданства, оказанию защиты и гуманитарной помощи беженцам. Наша страна последовательно выполняет обязательства, принятые в рамках Глобального форума по вопросам беженцев, что было отмечено руководством УВКБ в качестве положительного примера для других стран», - отметил сенатор Аскар Шакиров.

    Ханс Шоддер высоко оценил текущий уровень сотрудничества и выразил готовность УВКБ ООН продолжать содействие Республике Казахстан. Он отметил достижения страны в сфере сокращения безгражданства, заявив, что Казахстан на практике реализовывает 90 % требований международно-правовых норм в данной сфере.

    По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана и УВКБ ООН в сфере защиты прав беженцев.

    Во встрече принял участие председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Сенат мигранты
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