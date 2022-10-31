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    Вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ рассмотрели в Правительстве

    31 Октября 2022, 22:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по некоторым вопросам заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В совещании приняли участие представители Национального банка и центральных государственных органов.

    Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Нацбанку совместно с министерствами иностранных дел и юстиции проработать некоторые вопросы заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда.


    Фото: primeminister.kz




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