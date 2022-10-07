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    Вопросы внедрения инноваций в сферу отечественного здравоохранения изучают сенаторы

    7 Октября 2022, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке посетили школу медицины АОО «Назарбаев Университет» и Университетский медицинский центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы ознакомились с научно-исследовательской и образовательной инфраструктурой школы и посетили 3D цифровую лабораторию анатомии, научную лабораторию по биомедицинским исследованиям и симуляционный центр. Здесь студенты, практикующие врачи, медсестры и другие специалисты изучают и совершенствуют клинические навыки на профессиональном оборудовании.

    Декан школы медицины рассказал парламентариям, что основной миссией их деятельности является подготовка высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения в соответствии с международными стандартами.

    «Школа и ее профессорско-преподавательский состав выполняют важную миссию по развитию сотрудничества в сфере распространения инновационных педагогических практик для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения. Это, в свою очередь, позволяет последовательно совершенствовать систему подготовки врачей, медсестер и других специалистов в области здравоохранения», - отметил сенатор Нариман Турегалиев.

    Также в ходе встречи депутатам рассказали о трансформации университета в академический медицинский центр, который на сегодня сделал первые шаги, создав клинические академические департаменты, объединяющие отделения стационара и амбулаторной помощи в соответствии с профилем оказания медицинских услуг. Это позволит реализовать как инновационные клинические задачи, образовательные программы, так и научные исследования.

    Встреча организована комитетом Сената для детального изучения вопросов дальнейшего развития сферы здравоохранения в стране и подготовки к круглому столу «Триединство науки, образования и клинической практики в здравоохранении: состояние, проблемы и пути решения» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сенат Здравоохранение Новый Казахстан
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