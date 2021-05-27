Вопросы упрощения и смягчения налогового администрирования обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету совместно с руководством министерств национальной экономики и финансов, а также представителями НПП «Атамекен» обсудили вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

«Каждый этап экономического развития требует совершенствования и пересмотра подходов налоговой политики. Необходимо провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения», - сказала Ольга Перепечина.

Сенатор Ольга Перепечина отметила, что сейчас инициирован законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Депутаты отметили, что ранее Правительству было дано поручение разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. В связи с этим, участники встречи обсудили предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики. В частности, речь шла о единых налогах и платежах, упрощении регистрации и исполнения налоговых обязательств для ИП через бесплатное мобильное приложение, введение нормы по быстрому снятию ограничений расходных операций и выставленных инкассовых распоряжений.

Кроме того, представители министерств отчитались и о решении проблем, с которыми сталкиваются налогоплательщики. Вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, что для улучшения работоспособности электронной системы «Кабинет налогоплательщика» они модернизировали оборудование, что позволило увеличить количество одновременно работающих пользователей с 10 тысяч до 150 тысяч человек.

По итогу встречи председатель профильного Комитета Сената Ольга Перепечина отметила, что на основании проведённой встречи и анализа материалов, представленных участниками, будут рассмотрены возможности по выработке дополнительных предложений, которые необходимо предусмотреть в инициируемых законопроектах.