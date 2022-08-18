Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Вопросы улучшения качества сельхозпродукции обсудили сенаторы

    18 Августа 2022 19:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Али Бектаев и Алимжан Куртаев посетили Шардаринский район Туркестанской области, где встретились с депутатами маслихата, ветеранами, предпринимателями, представителями политических партий, общественных организаций и средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсудили актуальные для района вопросы, в частности, сокращения расходов воды за счет очистки и капитального ремонта каналов, совершенствования субсидирования для улучшения качества сельскохозяйственной продукции и поставок питьевой воды.

    Кроме того, парламентарии рассказали землякам об изменениях и дополнениях в Конституцию РК, инициированных Главой государства.

    «Это важное мероприятие для реализации программы политических реформ, озвученной в Послании народу Казахстана. Проект конституционных поправок основан на запросе граждан и реализуется в интересах всего общества. Таким образом, расширяется участие граждан в управлении государством», - сказал Али Бектаев.
    #Туркестанская область #Сенат #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичная публика тепло приняла спектакль «Легенда о Коркыте» туркестанского театра
    Среди пострадавших в ДТП в Туркестанской области четыре кыргызстанца
    Сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области проходит в столице
    Синоптики объявили штормовую погоду в девяти областях Казахстана
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров