Вопросы стабилизации цен на яйца куриные обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане руководители министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, Союза птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей, Союза торговых сетей и птицефабрик обсудили вопросы стабилизации цен на куриные яйца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

По данным Ассоциации яичных производителей, за 9 месяцев 2022 года птицефабриками РК было произведено 2 млрд 790 тысяч штук яиц. Это больше, чем за 9 месяцев 2021 года, на 7,8%. При этом только в сентябре 2022 года птицефабрики произвели 305,4 млн штук, или на 3% больше, чем в сентябре 2021 года.

Таким образом, в Казахстане объемы производства куриных яиц растут, этого количества достаточно, чтобы обеспечить внутреннюю потребность населения.

Также со стороны производителей было отмечено, что спрос на яйца имеет сезонный характер, осенью ежегодно наблюдается рост цены, в сравнении с летом. Но в начале ноября цены уже стабилизировались и дальнейшего повышения не ожидается.

Для развития яичного птицеводства Министерством сельского хозяйства (МСХ) субсидируется приобретения суточных цыплят в размере 60 тенге за голову. Внесены дополнения в правила субсидирования, согласно которым восстановлена поддержка для удешевления стоимости яйца нормативом в размере 3 тенге за штуку, за фактическое производство от 5 млн штук в год.

На субсидирование пищевого яйца в этом году было выделено 7,5 млрд тенге.

В рамках мер государственной поддержки субъектов птицеводческих организаций между МСХ, отраслевыми ассоциациями, Союзом птицеводов Казахстана, АО «НК «Продкорпорация» заключен меморандум, согласно которому Продкорпорация реализует животноводческим и птицеводческим хозяйствам зерно в объеме 150 тысяч тонн по цене 117,0 тысячи тенге за тонну, с учетом НДС (на 30 % ниже рыночных).

В рамках меморандума Продкорпорацией было реализовано 149,2 тысячи тонн фуражного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам, из них 128,0 тысячи тонн - птицеводческим хозяйствам. Данная мера будет продолжена и в следующем году. Для этих целей Продкорпорацией формируется фуражный фонд на 2023 год.