Вопросы стабилизации цен и углеродного регулирования обсудили министры экономик стран ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на совещании руководителей министерств экономики государств-членов ЕАЭС под председательством Министерства национальной экономики Республики Казахстан глава ведомства Асет Иргалиев рассказал о совместных мерах стабилизации цен на социально значимые товары и озвучил предложения по совместному углеродному регулированию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

В ходе обсуждения стабилизации цен в странах ЕАЭС, Иргалиев отметил, что рост цен на социально значимые продовольственные товары в регионе отчасти вызван высокими потерями, неэффективными звеньями логистики и посредников. Стоимость потерь (до 30%) производителей, посредников, сферы торговли в итоге перекладываются через конечную цену на потребителя. Министр отметил важность налаживания взаимных поставок товаров между странами ЕАЭС.

«Нам необходимо обеспечить взаимные поставки между странами с минимальными логистическими издержками, а также создать основу для совместного освоения рынков третьих стран», - сказал глава казахстанского экономического ведомства.

По его словам, работа по взаимным поставкам уже начата. В 2020 году Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было озвучено предложение по интеграции товаропроводящих систем стран-участниц ЕАЭС, а также Узбекистана и Таджикистана в единую Евразийскую Товаропроводящую Систему (ЕТС). В этом году Президент предложил подключить к данной системе все страны Центральной Азии.

ЕТС предоставит инфраструктуру и зеленые коридоры более 90 объектам, интегрированным в цепи поставок ведущих ритейлеров ЕАЭС. Помимо строительства 24-х ОРЦ в Казахстане, в рамках ЕТС планируется строительство 3 ОРЦ в Таджикистане. Общая сумма инвестиций составляет до 30 млн долларов.

Ожидается, что ЕТС позволит сдержать рост цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить прозрачность ценообразования и наладить взаимные поставки между странами Центральной Азии с минимальными логистическими издержками.

Глава Миннацэкономики сообщил, что для решения существующих проблем в ценообразовании в Казахстане создается Национальная товаропроводящая система в виде инфраструктуры сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), которая будет состоять из 24-х объектов.

«Текущая высокозатратная цепь поставок накладывает дополнительные логистические расходы на цены. Консолидированный закуп позволит снизить сезонные цены. Наша цель создать системную инфраструктуру полного цикла, от производителя до ритейла. Это значительно расширит рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю», - добавил он.

Вместе с тем, на совещании министров обсудили введение в ЕС «углеродного» налога в отношении товаров.

Как известно, Европейский Союз в рамках перехода на так называемую «Green Deal» поставил цель обеспечить снижение атмосферных выбросов на 55% к 2030 году к уровню 1990 года. С 2026 года полноценно вводится «углеродный» налог ЕС в отношении ряда товаров, экспортируемых из ЕАЭС.

А. Иргалиев подчеркнул, что введение в ЕС «углеродного» налога может негативно повлиять на экспортные позиции наших стран и назвал оперативные меры по снижению рисков влияния углеродного налога.

По его словам, введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортной и экспортной углеродной пошлины позволит избежать полной уплаты углеродного налога в ЕС, а также инвестировать средства, полученные от углеродного налога на реализацию климатических проектов декарбонизации экономики.

Также необходимо сформировать список экспорто-ориентированных предприятий, которые будут платить углеродный налог, и определить конкретные меры для каждого предприятия, новые инвестпроекты обязать использовать передовые технологии и оборудования, а также диверсифицировать источники и создать единую целевую структуру энергогенерации, в том числе из атомных электростанций.

В совещании руководителей министерств экономики приняли участие заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономики Республики Армения Нарек Терян, а также член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев.