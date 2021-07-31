Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Вопросы сотрудничества в рамках охраны окружающей среды обсудили Магзум Мирзагалиев и посол Германии в РК

    31 Июля 2021, 05:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась двусторонняя встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и посла Федеративной Республики Германия Тило Клиннера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На встрече с германской стороны приняли участие генеральный директор по Европе и Азии Реза Поорваш, управляющий директор по горным технологиям в регионе СНГ Роман Карл, директор по продажам и инжинирингу в Казахстане Михаил Емуранов, руководитель стратегии по Европе и Азии Флориан Дойнк, а также со стороны Министерства принимал участие председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов. Главной темой обсуждения стали наилучшие доступные технологии (НДТ). Так, германскими предприятиями продемонстрированы технические решения по высокой очистке выбросов промышленных предприятий, а также продемонстрирована имеющаяся практика по внедрению очистных сооружений в АО «Алюминий Казахстана», входящий в состав Группы компаний ERG, где в результате на одном источнике объем выбросов концентраций снизится с 300 до 15 миллиграмм, сообщили о внедрении их на угольных, горнолыжных и металлургических предприятиях. Напомним, что с начала июля т.г. введен в действие новый Экологический кодекс Республики Казахстан, который предусматривает обязательный переход предприятий на комплексные экологические разрешения с внедрением НДТ. Данный принцип носит мотивационный механизм для предприятий, при этом имеет пользу и для окружающей среды. В настоящее время группа компаний ERG уже рассматривают вопрос перехода на НДТ. В завершение обе стороны обсудили приоритеты сотрудничества в рамках охраны окружающей среды.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экология Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими будут метеоусловия в городах страны 21 июня
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге