Вопросы сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась рабочая встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества.

Были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам военно-технического сотрудничества, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, подготовки кадров, а также обсуждены другие вопросы дальнейшего взаимодействия оборонных ведомств.

«На прошлой неделе лидеры наших государств обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. В военной сфере у нас имеются перспективы для развития сотрудничества по различным направлениям», – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В рамках рабочего визита военная делегация Азербайджана посетила Национальный университет обороны в Астане, где осуществляется послевузовская подготовка профессиональных военных кадров.

Программой предусмотрено посещение азербайджанской делегацией Военного института Сухопутных войск в Алматы, где гости ознакомятся с учебным процессом казахстанских курсантов. Им будут показаны возможности специальных тренажерных комплексов, предназначенных для качественного обучения будущих офицеров огневой подготовке, вождению боевых машин.