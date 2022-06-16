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    Вопросы сотрудничества между странами-членами ШОС в аграрной отрасли обсудили в Китае

    16 Июня 2022, 08:21

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Вопросы сотрудничества между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области сельского хозяйства, производства продуктов питания обсудили в Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках онлайн-конференции по внедрению облачных технологий в области сельского хозяйства на пространстве ШОС участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам развития умного сельского хозяйства, разработки и применения инновационных технологий в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

    Представитель Яньлинской демонстрационной промышленной зоны высокотехнологичного сельского хозяйства (провинции Шэньси, северо-западный Китай) Хэ Лин в своем выступлении отметила, что в последние годы укрепляются платформы международных обменов, организуются онлайн-вебинары, тренинги в области инновационного развития АПК на пространстве ШОС.

    Перспективы сотрудничества между государствами-членами ШОС в области сельского хозяйства в постоянном фокусе Шанхайской организации сотрудничества.

    На прошлогоднем 6-м совещании Министров сельского-хозяйства государств-членов ШОС в онлайн-формате, главы делегаций утвердили Концепцию создания Демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Китай Сельское хозяйство Сотрудничество
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