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    Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей обсуждены в Сеуле

    11 Февраля 2020, 22:06

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Шахратом Нурышевым приняла участие в 10-м раунде межмидовских политических консультаций между Республикой Казахстан и Республикой Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Корейскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ким Гон.

    В рамках заседания были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных областях, в том числе привлечения инвестиций и новых технологий, а также обмена опытом в различных сферах.

    В завершение встречи стороны, подтверждая высокий уровень двусторонних связей, согласились и впредь расширять отношения как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

    Автор:

    МИД РК Корея
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