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    Вопросы соцподдержки лиц с инвалидностью обсудила Ляззат Калтаева в Алматы

    31 Августа 2023, 19:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева встретилась с представителями организаций гражданского общества, НПО и получателями социальных услуг в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутат посетила Центр социальной поддержки «Тең қоғам». Совместно с многодетными матерями, лицами с инвалидностью и родителями детей с особыми потребностями обсудила вопросы обеспечения жильем, работой оказания услуг инватакси и социального обеспечения лиц с инвалидностью.

    Также сенатор приняла участие в работе международной конференции «Женщины в политике и гражданское общество», где обсудила вопросы роли женщин и их организаций в управлении государством, необходимости разработки стратегии по увеличению роли и участия женщин.

    Парламентарий отметила, что гражданское общество должно быть более проактивным и взаимодействовать не только с депутатами из числа представителей НПО, но и со всем депутатским корпусом, предлагая свои аналитические услуги, альтернативные источники информации, возможность идти на опережение в решении злободневных вопросов в обществе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Сенат Регионы Казахстана Общество
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