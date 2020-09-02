Вопросы социальной защищенности являются приоритетными для страны – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения социальной гарантии работников необходимо проводить постоянную работу по развитию и укреплению социального партнерства на всех уровнях. Такое мнение в ходе очередного XXVI съезда Федерации профсоюзов РК выразил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается меры занятости, статистика следующая: по программе «Еңбек» трудоустроено 245 тысяч человек, по программе «Дорожная карта занятости» работают 172 тысячи человек. До конца года планируется охват 220 тысяч человек. Надо сказать, именно Дорожная карта занятости сыграла роль «подушки безопасности», когда из-за остановки производства во время карантина на предприятиях произошли сокращения кадров. Многие были трудоустроены благодаря этой программе», - рассказал заместитель Премьер-Министра РК.

Вместе с тем, по его словам, для защиты обеспечения социальной гарантии работников необходимо проводить постоянную работу по развитию и укреплению социального партнерства на всех уровнях. Е. Тугжанов отметил, что в этом плане государство старается оказать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав работников.

«Совместно с профсоюзами мы провели большую работу по внесению изменений в Трудовой кодекс и Закон РК «О профсоюзах», которые были приняты в мае текущего года. Усовершенствованная законодательная база даст возможность эффективно и успешно осуществлять защиту социальных прав и интересов работников. Федерация профсоюзов - это многочисленная организация, объединяющая более 2 млн работников страны. Это огромный потенциал. Федерации профсоюзов, во-первых, для развития диалога нужно решать социально-трудовые вопросы в условиях пандемии, во-вторых, необходимо углубить тесное сотрудничество Федерации профсоюзов РК с государственными органами», - отметил он.

Он также заявил, что к концу года планируется подписание нового генерального соглашения на 2021-2023 годы в контексте концепции «достойного труда». Это означает высокоэффективный труд в хороших производственных и социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости и достойной оплате.

«Вопросы социальной защищенности, внутренней стабильности и сохранения здоровья граждан всегда являются приоритетными для страны. Поэтому первоочередные меры для формирования стабильности в сфере социальной трудовой политики будут применяться с учетом согласованных с социальными партнерами обязательств», - добавил Ералы Тугжанов.



