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    Вопросы рекламы изучила МВК по регулированию предпринимательской деятельности в РК

    11 Января 2023, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Казахстан.

    Членами Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности рассмотрены вопросы в сфере рекламы.

    Также на заседании одобрены результаты анализа регуляторного воздействия по саморегулированию оценочной деятельности, обсуждены вопросы по автоматизации и сбору данных в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

    По итогам совещания заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений руководителям государственных органов.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Бизнес
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