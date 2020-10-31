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    Вопросы региональной безопасности обсудили начальники штабов армий стран СНГ в Самарканде

    31 Октября 2020, 01:00

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, на котором были обсуждены вопросы региональной безопасности в современных условиях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В заседании приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также исполнительного комитета СНГ.

    От Республики Казахстан участие принял первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

    В соответствии с повесткой были рассмотрены вопросы многостороннего взаимодействия военных ведомств государств-участников СНГ в области обороны и безопасности.

    Исходя из практической востребованности для боевой подготовки войск, участники заседания были ознакомлены с опытом современных вооруженных конфликтов: практическими аспектами применения беспилотных летательных аппаратов, организацией противовоздушной обороны, осуществлением материально-технического обеспечения.

    Проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил государств-участников СНГ за прошедший период.

    Решения, принятые в ходе заседания, направлены на развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности, обеспечение динамики военного сотрудничества в интересах поддержания национальной и совместной безопасности стран Содружества.

    В завершение участники встречи подвели итоги уходящего года и обсудили совместные мероприятия на 2021 год.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Армия Безопасность
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