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    Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау

    19 Ноября 2022, 16:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Представители лиц с ограниченными возможностями ознакомились со всем перечнем услуг, оказываемых их группе пациентов клинико-реабилитационным центром ТОО «Viamedis» в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав делегации вошли председатель Союза лиц с инвалидностью Акмолинской области «Бiрлик» Рамазан Мукатаев, внештатный советник акима города Кокшетау по вопросам лиц с инвалидностью, руководитель Центра реабилитации инвалидов «Шанс» Василий Шиманский и внештатный советник акима города Кокшетау по вопросам взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями Муслим Сарсембеков, а также заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Елена Иванова. С работой центра гостей ознакомил главный врач медучреждения Бахтияр Конкабаев.

    На сегоднядень центр оказывает реабилитацию второго и третьего уровней в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

    Центр оснащен норвежским оборудованием Redcord для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела, беговой дорожкой с верхней фиксацией и полной компенсацией веса, которая даже при падении человека сможет удержать его, аппаратом BTL, который используется для проведения лимфопрессотерапии, подвесной системой Levitas и многим другим.

    Особенный интерес у делегации вызвал бассейн для проведения гидрокинезотерапии. На специальной коляске, устойчивой к воздействию влаги, по пандусу пациент попадает в бассейн. Здесь, в воде, находятся тренажеры Aquaback производства Германии для укрепления мышц нижних и верхних конечностей. Подобная терапия показана пациентам после инсульта и травм опорно-двигательного аппарата, а также детям с ДЦП.

    А совсем недавно на базе клиники открылось отделение второго этапа реабилитации, рассчитанное на 28 коек общей реабилитации и 32 – нейроинсультной.

    «Взрослая реабилитация осуществляется по направлениям неврология-нейрохирургия, кардиология-кардиохирургия, ортопедия-травматология. Она доступна акмолинцам бесплатно в рамках гарантированного объема ОСМС. В следующем году на базе центра собираемся запустить отделение детской реабилитации. Уже обустроены палаты и зал ЛФК», - отметил Б. Конкабаев.

    Чтобы минимизировать труд санитарок, в центре используются электроподъемники, помогающие транспортировать пациентов весом до 200 кг. Специальные кресла производства Турции имеют два положения – сидя и лежа. Для таких пациентов есть также свой зал лечебной физкультуры и санитарные комнаты с ваннами.

    Единственной проблемой для пациентов стало неблизкое расположение остановки общественного транспорта. Людям особенно в ранний восстановительный период тяжело сюда добираться. В то же время люди с ограниченными возможностями не могут позволить себе ежедневное такси.

    «Сейчас мы выделили своим пациентам автобус. И люди, которые ходят по 10-14 дней на дневной стационар, знают, где их может забрать наш транспорт. Кому удобно, подходят туда, и мы их привозим сами. Но долго так продолжаться не может», - подчеркнул Б. Конкабаев.

    Однако вопрос общественного транспорта можно решить только на уровне местных исполнительных органов и маслихата. Р. Мукатаев пообещал озвучить его на координационном совете.

    «Собирались сюда приехать давно. Посмотрели, что это за центр и насколько он доступен для той категории, которую мы представляем. Действительно, центр современный, глаз радуется, что здесь все сделано чисто, удобно, светло – с заботой о пациентах. Центр нас впечатлил! Реабилитация многоуровневая, разбита на несколько этапов, позволяет определить динамику и в каком направлении идти дальше», - поделился своими впечатлениями В. Шиманский.

    В Акмолинской области насчитывается около 29 тысяч людей всех возрастов с различными категориями инвалидности. Большинству из них важна вовремя оказанная реабилитация.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение
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