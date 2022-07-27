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    Вопросы развития Транскаспийского маршрута обсудили премьер-министры РК и Грузии

    27 Июля 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим в нашу страну с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимных инвестиций и бизнес-контактов, развития туристического потенциала двух стран, открытия новых авиарейсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

    Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям отмечаются рекордные показатели взаимного товарооборота – рост с $31,7 млн до $147,7 млн, что в 4,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «У нас есть все возможности и инструменты для поддержания положительной динамики. Уверен, что подписываемая сегодня Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023-2026 годы придаст дополнительный стимул взаимной торговле», - сказал Премьер-Министр РК.

    В свою очередь Ираклий Гарибашвили отметил, что Казахстан и Грузия имеют большой потенциал для расширения сотрудничества во многих сферах, включая продовольственную безопасность и грузоперевозки.

    «Между нашими странами динамично развиваются торговля, инвестиционное и бизнес-сотрудничество. Есть множество примеров успешной кооперации в рамках совместных проектов. Вместе с тем мы можем делать еще больше для развития экономик наших стран, поэтому необходимо рассматривать новые возможности и взаимовыгодные направления», - сказал Ираклий Гарибашвили.

    На встрече стороны также обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    Было отмечено, что для повышения его конкурентоспособности необходимо снять инфраструктурные ограничения на железнодорожных участках и в морских портах, а также пересмотреть существующие тарифы.

    «Этот проект имеет стратегическое значение для наших стран. Казахстан поддерживает все инициативы по развитию транзитно-транспортного потенциала региона при соблюдении баланса интереса заинтересованных сторон. В целом для наращивания потенциала ТМТМ предлагаем вместе с другими участниками маршрута разработать Дорожную карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию его потенциала на 2022-2025 годы», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Кроме того, Премьер-Министр РК особо подчеркнул важность развития туристического потенциала между нашими странами, в том числе в части эко- и этнотуризма.

    Сегодня Казахстан осуществляет 34 прямых авиарейса в Грузию. При этом в 12 аэропортах РК введен режим открытого неба для иностранных авиакомпаний, в рамках которого предусмотрено снятие всех ограничений по количеству рейсов.

    По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов: Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота между Казахстаном и Грузией на 2023-2026 годы, Меморандум о взаимопонимании между международным технопарком IT-стартапов «Astana Hub» и Агентством технологий и инноваций Грузии, а также Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Грузинская железная дорога».


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Премьер-министр РК Экономика Грузия Сотрудничество Алихан Смаилов
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