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    Вопросы развития производственной безопасности обсудили в «Казахтелекоме»

    22 Сентября 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казахтелеком» провело совещание, посвященное вопросам развития производственной безопасности и охраны труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы безопасности и охраны труда для компании являются одними из важнейших, недавно мы подписали соглашение в рамках фонда «Самрук-Казына« об ответственности за обеспечение этих параметров со стороны портфельных компаний ФНБ в ходе Health & Safety форума. Есть требования и правила в рамках этих соглашений, которые компания сейчас выполняет, для нас безопасность и охрана труда становятся приоритетами: мы должны добиться того, чтобы каждый наш производственный процесс соответствовал определенным стандартам. В этой связи мы с коллегами из правления решили провести такое совещание, обсудить самые основные проблемы в области безопасности и охраны труда, требующие своего разрешения, и сделать его не только регулярным, но и перенести практику таких совещаний в регионы», - сказал председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, выступая с приветственным словом.

    Он отметил, что в обществе проходит перестройка (переосмысление) культуры безопасности и охраны труда, а также призвал всех демонстрировать приверженность в вопросах БиОТ.

    В свою очередь, глава сектора охраны труда и производственной безопасности АО «Самрук-Казына» Ербол Елекеев заявил, что сегодня «Казахтелеком» сделал большой шаг на пути к лидерству в области производственной безопасности.

    «Мы надеемся, что совещание в последующем будет проводиться ежегодно. В группе компаний фонда вопросам безопасности уделяется большое внимание. 2022 год объявлен годом безопасности и охраны труда. Мы поставили перед собой конкретные цели – снижение травматизма по принципу нулевой толерантности, совершенствование работы по обеспечению персональной безопасности и безаварийного производства, внедрение лучших отраслевых мировых практик, повышение осведомленности и культуры безопасности труда», - перечислил спикер.

    Он напомнил, что в этом году фонд присоединился к мировой концепции Vision zero.

    Главный директор по персоналу «Казахтелекома» Берик Битабаров подчеркнул важность вовлечения в процесс обеспечения безопасности как сотрудников, так и руководителей.

    «Нам принципиально важно, чтобы каждый наш сотрудник, в конце рабочего дня, возвращался домой целым и невредимым. Только через вовлечение руководителя мы можем этого достичь. Каждое совещание и каждую планерку менеджмент должен начинать с вопросов по технике безопасности», - сказал Берик Битабаров журналистам в кулуарах.

    В заключение мероприятия ряд директоров подразделений «Казахтелекома» подписали меморандум о личных обязательствах в области Health&Safety.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT Безопасность Казахтелеком
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