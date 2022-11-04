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    Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

    4 Ноября 2022, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития машиностроения рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с участием руководителей госорганов, нацкомпаний и отраслевых предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Так, участники обсудили вопросы разработки Комплексного плана развития машиностроительной отрасли и Дорожной карты по развитию вагоностроения, а также меры по увеличению местного содержания в выпускаемой продукции и повышению эффективности комиссии по социальному трехстороннему партнерству.

    Премьер-Министр поддержал инициативы по поддержке отрасли. Он отметил, что развитие местного содержания нужно стимулировать за счет рыночных инструментов: оффтейк и офсетных контрактов.

    Кроме того, рассмотрены вопросы создания научно-промышленных кластеров, обеспечения машиностроительных предприятий сырьем, доступными кредитными ресурсами и другими мерами стимулирования.

    Алихан Смаилов поручил госорганам детально их проработать.

    С докладами выступили руководители ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» – Темиржан Абдрахманов, АО «Казэнергокабель» – Владимир Бобров, ТОО «Атыраунефтемаш» – Темирлан Даркембаев, АО «ЗИКСТО» – Ренат Шамсутдинов.

    По итогам совещания Премьер-Министр подчеркнул, что все озвученные вопросы будут находиться на контроле.

    «Мы регулярно встречаемся. Периодически какие-то новые вопросы возникают: некоторые из них мы сразу решаем, другие же требуют нормативно-правовых изменений. По ряду проблемных тем нужна более детальная проработка. Будем совместно с вами стараться решать эти вопросы», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к отечественным машиностроителям.


    Фото: primeminister.kz


    Правительство РК Алихан Смаилов
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